Un pomeriggio da paura con i laboratori Creativa-mente

Non solo danza, sport e fitness. Da quest'anno, presso il centro Sport City Libertas in via Carlo Grigioni 3, si terranno laboratori a cadenza mensile per bambini a partire dai 3 anni d'età. I laboratori "Creativa-mente" nascono da un'idea di Valentina e Caterina, attualmente insegnanti di Giocodanza, insieme ad Enrica Ferretti, direttrice artistica della scuola di danza Explodance con l'intento di ampliare la varietà di esperienze dedicate al benessere dei bambini.

Il primo della serie di laboratori intitolato "Un pomeriggio da paura" si terrà sabato 22 ottobre (dalle 15.30 circa) e, considerato l'avvicinarsi di Halloween, sarà strutturato con letture a tema, attività di disegno creativo e manipolazione, condivisione delle emozioni con particolare riferimento alla paura e una dolce merenda tutti insieme.

Per info costi e prenotazioni contatta il 3318635857.