“Un pomeriggio in Mattoncinoteca!” a Forlimpopoli per tuffarsi in un mondo di Lego

LA BCC ravennate forlivese e imolese invita tutti i bambini all’iniziativa “Un pomeriggio in Mattoncinoteca!”, che si svolge mercoledì 7 giugno presso la Mattoncinoteca4All, a Forlimpopoli, in Via del Castello. Il pomeriggio di giochi creativi presso la Mattoncinoteca è promosso dalla Banca con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli ed in collaborazione con Hearth4Children APS che a sua volta collabora con il Gruppo LEGO.

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 la Mattoncinoteca sarà aperta per le attività di gioco libero con le costruzioni. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

E’ necessaria la prenotazione presso le Filiali della BCC ravennate forlivese e imolese o al Contact Center 0546.690390 oppure via mail a welfare@labcc.it.

E’ un’iniziativa che la Banca propone a favore della comunità, per condividere in occasione di questo fine anno scolastico un momento di festa con la città.

L’evento rientra nell’ambito di un più ampio percorso volto a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei collaboratori della Banca e ad uno specifico progetto dedicato alla genitorialità.