"Un prit in t’la neva" apre la stagione dialettale al Teatro Dragoni di Meldola

Primo appuntamento, sabato 19 febbraio alle ore 21, con la rassegna di teatro dialettale ospitata per la Stagione 2021/2022 al Dragoni di Meldola. Protagonista del palcoscenico sarà la Cumpagnì dal Parochia di Carpena con la commedia di Stefano Palmucci "Un prit in t’la neva".

Una storia che si svolge alla fine degli anni 60, primi anni 70, in una casa di campagna di proprietà di un prete, dove una coppia di amici con le mogli devono incontrarsi per risolvere un problema famigliare. Nell’intreccio della vicenda ci sarà il padrone di casa, il prete, con la sua perpetua un po' impicciona e un poliziotto chiamato per mantenere l’ordine se le cose dovessero mettersi male. Ma alla fine ci sarà una svolta inaspettata tutta da ascoltare e vedere.

Biglietti: 7 euro. Acquistabili presso la biglietteria del Teatro Dragoni nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20. Info: 0543 26355

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.