Un racconto noir al teatro di Predappio con lo spettacolo partecipato "I misteri di Jungle"

Nuovo apputamento al Teatro comunale di Predappio, domenica 20 febbraio, alle 16.30 con lo spettacolo "I misteri di Jungle" portato in scena dalla Compagnia delle Ventirose

L’Associazione Culturale "Compagnia delle Ventirose" torna nuovamente sulle scene e lo fa con uno spettacolo del tutto nuovo: I Misteri di Jungle. Dopo oltre una dozzina di spettacoli che hanno spaziato dalla prosa drammatica all'intrattenimento delle Cene con Delitto è arrivato il momento dell'esordio alla regia di Lorenzo Ballardini, con uno spettacolo ispirato ai generi thriller. Si entra in un mondo Noir fuori dal tempo, dove si potranno vivere le avventure di Jake Jungle, un insolito investigatore privato ed i suoi tentativi di risolvere un caso misterioso, farsi strada tra pericolosi assassini e magia nera, salvare delle belle donne... e forse riuscire persino a pagare l'affitto! Ispirato ai classici libri-game la voce del narratore guiderà tra le pagine di questo racconto e saranno gli spettatori ad aiutare il protagonista con le sue scelte, creando ogni volta uno spettacolo diverso, comico o drammatico, come si vorrà. In alcuni punti durante lo spettacolo gli spettatori potranno votare delle scelte tra A, B e C, selezionando la preferenza ed alzando il cartellino corrispondente.

La "Compagnia delle Ventirose" nasce nel 2012 con lo scopo di diffondere la cultura teatrale, riunendo i suoi soci di diversa età e provenienza che con la propria e personale arte, si ritrovino nell’amore per il teatro, pronti ad impegnarsi e collaborare per la promozione di quest’ultimo. Altresì l’Associazione Compagnia delle Ventirose si adopera per ampliare la conoscenza e far crescere artisticamente i suoi membri, ponendosi come riferimento e supporto per chi ricerchi le discipline promosse, riconosciute e divulgate dall’associazione tramite ogni mezzo a disposizione dell’Associazione stessa; il tutto per promuovere il Teatro in tutte le sue forme.

INFO E PRENOTAZIONI: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it

BIGLIETTERIA PASSIONE PER IL TEATRO: INTERO € 15,00 RIDOTTO € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)