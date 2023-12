Un sabato a realizzare ghirlande natalizie alla libreria Mondadori con Lilt

In occasione del Natale la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena ha organizzato per sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 12, un laboratorio di ghirlande dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni alla libreria Mondadori (corso della Repubblica, 144). Nel laboratorio si combineranno l’elemento delle feste natalizie con quello dell’educazione all’ecologia. I bambini saranno coinvolti in una attività interattiva, con la quale potranno dare libero sfogo alla loro fantasia, partendo dalla lettura di alcune storie e filastrocche che descrivono la magia del Natale.

Per la realizzazione delle ghirlande verranno utilizzati rami, foglie e legni forniti dall’azienda agricola Bohotanica di Meldola; ma non solo, anche materiali di riciclo come cartone e cartoncini, lana, bottiglie di plastica, tappi, colla e pennarelli. L’iniziativa ha la finalità di promuovere la lettura e la sostenibilità ambientale attraverso il riuso di oggetti che altrimenti andrebbero gettati; la creazione di opere originali e personali stimoleranno la fantasia dei bambini e il loro pensiero creativo. «La magia del Natale è alle porte e chi meglio dei bambini sa coglierne la bellezza? - sottolinea Sandra Montalti, presidente dell’associazione - Per questo la nostra iniziativa è rivolta a loro, con una particolare attenzione al tema dell’ambiente da sempre tra i temi che stanno a cuore alla Lilt, importante per garantire il benessere psico-fisico».

Il costo del laboratorio è di dieci euro, il ricavato andrà a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 380.2644741 oppure inviare una mail a info@lilt.fc.it.