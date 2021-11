Un sabato afro al Circolo Inzir con i corsi di danza e percussioni africane

Sabato 20 novembre alle ore 18.00 al circolo Inzir di Forlì, saranno presentati i corsi di Danza e Percussioni Africane

Introduzione ai balli africani con una dimostrazione delle danzatrici, coordinate dall’insegnante Alessia Mengoli che si esibirà in una serie di coreografie tipiche della tradizione dell’Africa occidentale. Alessia Mengoli ha iniziato a muovere i primi passi della danza africana nel 2010 con l’insegnante Francesca Saloni che l’ha formata fino ai tempi odierni. La passione e la voglia di perfezionarsi l’ha spinta a partecipare a stage importanti come quelli dei ballerini: Mohamed Dado, Seny Bangoura, Sourakata Dioubate e Yelly Thioune con il quale ha fatto uno stage in Senegal nel 2017.



Ad accompagnare i movimenti delle danzatrici, saranno i ritmi dei percussionisti capitanati dal maestro Moussa Kienou, Djembefolà e Cantastorie originario del Ouagadougou (Burkina Faso) ha ereditato l’arte della musica tradizionale africana dal padre. Figlio di un capo Griot (cantastorie), figura tipica della tradizione orale africana, come tutti i suoi 32 fratelli, è diventato un musicista esperto ed artigiano degli strumenti musicali della tradizione africana. Dal 2009 vive a Forlì e collabora da diversi anni con scuole e varie associazioni, proponendo laboratori musicali e di costruzione degli strumenti africani.

Al termine della dimostrazione, si potrà partecipare ad una prova gratuita di danza e di percussioni sotto la guida dei due maestri. A seguire, si potrà ammirare un accenno di artigianato locale africano allestito all’interno della nostra sede come anche un assaggio di qualche piatto tipico Africano, nella fattispecie del Burkina Faso paese d’origine del maestro Moussa Kienau.



A fine serata sarà fornito il programma completo dei due corsi in partenza, di Danza e Percussioni e saranno raccolti i nominativi di coloro che fossero interessati ad iscriversi o semplicemente a ricevere ulteriori informazioni

L’EVENTO E’ GRATUITO RISERVATO AI SOCI ARCI.

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO IL GREENPASS