Un Santo Stefano al San Domenico: triplo orario per le visite guidate alla grande mostra "Civilization"

Si terranno anche per Santo Stefano le visite guidate a partenza fissa alla grande mostra fotografica "Civilization: Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere", ospite dei Musei San Domenico di Forlì (in piazza Guido da Montefeltro). Anzi, oltre al consueto turno delle 16.20, si potrà accedere alla mostra anche alle 16 ed alle 16.40 con le stesse modalità, cioè presentandosi in cassa almeno 15 minuti prima dell'orario prescelto. Oltre al costo del biglietto, sarà chiesto un extra pari a 5 euro per il servizio di visita guidata.

"Civilization" è co-prodotta dalla Foundation for the Exhibition of Photography (Minneapolis, New York, Parigi e Losanna) e dal National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea di Seoul in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra ha come obiettivo fondamentale è quello di riflettere e far riflettere sulle conseguenze del modo di vivere e di convivere della società contemporanea, presentando in modo sempre originale e spettacolare immagini delle grandi conquiste tecnologiche, degli interventi dell’uomo sull’ambiente, dei grandi fenomeni di aggregazione e dei movimenti fisici ed immateriali che caratterizzano il mondo in cui viviamo.