Un serata per rivivere la storia e la musica dei Beatles a favore dell'associazione Diabete Romagna

Rivivere il mito, la storia e lo straordinario successo dei Beatles con lo spettacolo "The Beatles' History" insieme ai "The Black Birds Beatles Tribute". Appuntamento venerdì 18 novembre alle ore 21,00 al Naima Club di Forlì per questo straordinario evento organizzato dagli amici della Soul Brothers Company che organizzano eventi di solidarietà.

Il ricavato dell’evento, infatti, sarà interamente devoluto ai progetti di Diabete Romagna a favore di bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete.

E' possibile partecipare all'evento solo con biglietti in prevendita presso: Diabete Romagna all'interno dell'Ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, Naima Club e Bar Oasi in Via Somalia 2, Forlì, I Giardini di Zen in Via A. Costa 36, Forlimpopoli, Bar Stefano in Via Bolognesi 191, Forlì, Cornici e Quadri presso Viale Dell'Appennino 195/A-B, Forlì, Centro Frutta Roberta presso Corso Matteotti 78, Alfonsine. Per informazioni e prenotazioni:333/4563906 oppure 338/9323064