Un trekking urbano per scoprire i luoghi della presenza ebraica a Forlì

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio l'Istituto storico di Forlì propone un Trekking urbano nei luoghi della presenza ebraica a Forlì - fra integrazione e persecuzione. L'appuntamento è in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con partenza alle ore 16 da Casa Saffi, in via Albicini 25.

Le visite guidate, gratuite, si svolgono in centro storico, sono rivolte a tutta la cittadinanza e valide per l’aggiornamento degli insegnanti. In occasione delle passeggiate sarà distribuito ai partecipanti il kit Forlì 1938-1945: luoghi e volti della deportazione

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 settembre: tel 0543 28999; e-mail istorecofo@gmail.com. Nella prenotazione occorre indicare la data scelta, nome e cognome, e-mail e un numero di telefono.