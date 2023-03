Un viaggio attraverso la sua musica alla scoperta del vibrafono al Ridotto del Diego Fabbri con Marco Pacassoni

Domenica 5 marzo alle 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri tornano, con un evento speciale, i “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura. Sarà Marco Fracassoni il protagonista della domenica di musica e cultura al ridotto del Teatro Cittadino.

Dopo i successi dei concerti tenuti in Australia, Cina, Giappone, Stati Uniti ed Europa, continua con sempre maggiore vigore l’attività internazionale del vibrafonista, percussionista e compositore Marco Pacassoni. Quello di Marco è un percorso musicale che negli anni si è concretizzato in importanti e prestigiose collaborazioni e con la realizzazione di tre album di composizioni originali “Finally”, “Happiness”, “Grazie”, e un riuscitissimo omaggio alla musica di Frank Zappa e Ruth Underwood intitolato “Frank & Ruth”. Ultimo il nuovo disco LIFE registrato a New York con le stelle del jazz internazionale John Patitucci e Antonio Sanchez che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutto il mondo

Come ormai tradizione dei concerti domenicali del Centro Diego Fabbri, la performance sarà caratterizzata da un approccio che coinvolge il pubblico in una metaforica danza, quella della bellezza e della poesia della vita. Un nuova opportunità per abbattere la “barriera” tra pubblico e artisti, in un gioco di suoni, emozioni e racconti. Un evento speciale, unico nel suo genere, per avvicinare e coinvolgere il pubblico forlivese in un’atmosfera internazionale ed emozionale, in preparazione degli eventi collegati alla Grande Mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968”. Un unicum con mille sfaccettature, per assaporare sensazioni, emozioni e vibrazioni, in un immaginaria visione sonora. Al termine del concerto, come per ogni appuntamento di Quadri Musicali, sarà organizzato un aperitivo a cura di Jump cafè presso il Ridotto del Teatro Fabbri, un’occasione per il pubblico ed l’artista di approfondire i temi e suoni del concerto in un clima di scambio e confronto. Quella di domenica 5 Marzo sarà una nuova grande occasione per vivere la cultura e le emozioni della la musica in uno dei luoghi simbolo della cultura come il Teatro Fabbri che prende il nome da uno dei cittadini più illustri di Forlì in campo culturale, teatrale e oltre.

I concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri sono organizzati in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS e Festival del Buon Vivere e resi possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria - WhatsApp 328 243 5950- Concerto + Aperitivo a cura di Jump Cafè: Ingresso € 12 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€