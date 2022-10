Un viaggio di immagini delle Isole Azzorre e Madeira al Circolo Inzir

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ogni tipo di viaggio racchiude momenti e sfumature che lo rendono unico. Viaggiare portando con sé una macchina fotografica permette di concedersi un tempo diverso, osservare le situazioni, assaporare il momento. Venerdì 4 Novembre alle 21 al Circolo Inzir di Forlì si partirà alla volta delle Isole Azzorre e Madeira! Un viaggio di immagini, un verde che ti riempie gli occhi e il cuore, picchi isolati e sconfinate distese di blu. Madeira e le Azzorre sono così, piccoli scrigni di vita in mezzo al mare. Sarà con noi Lorenzo Angelini, appassionato di fotografia, che ci racconterà attraverso le immagini i due viaggi che gli hanno permesso di scoprire la natura e i contrasti di queste isole dell’Oceano Atlantico. Inizio alle ore 21. Per poter partecipare alle attività Associative è necessario disporre della tessera Arci in corso di validità. E’ possibile tesserarsi la sera stessa.