Un viaggio musicale "Da Napoli a New York" con Maurizio Tassani and The Men In Black

Maurizio Tassani and The Men In Black si esibiscono in concerto all'Arena San Domenico di Forlì il 27 luglio alle 21,30. Un live che ha come titolo "Da Napoli a New York", un viaggio in compagnia delle più belle canzoni italiane, napoletane e americane che hanno contrassegnato tutto il '900.

I grandi cantanti come Frank Sinatra,Fred Buscaglione, Renato Carosone, Tony Renis, Lucio Dalla saranno I protagonisti, ma anche Andrea Bocelli, Michael Bublè, Elvis Presley e altri prendono vita attraverso i loro grandi successi. Men in Black: al pianoforte Mirco Picchi alla batteria Massimo Picchi e alla chitarra e voce Giovanni Milanesi. Maurizio Tassani, già finalista a Italia's Got Talent e protagonista di tante trasmissioni Rai e Mediaset, è il front man del gruppo.

Biglietti: 8 euro interi e 6 euro ridotti. Pre prenotazioni 3481023215