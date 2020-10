Un viaggio nel cuore del folk americano con Hernandez & Sampedro

Venerdì 23 febbraio il duo ravennate Hernandez & Sampedro si esibisce in concerto, dalle ore 19:30, al Bio Burg Superfood di Forlì, in via Domenico Martoni 44.

Una serata all’insegna della buona musica e cucina, con le note di Hernandez & Sampedro, due anime che gioiscono nella musica. Un viaggio nel folk rock dell'America insieme a due musicisti che vantano grandi collaborazioni: da Ryan Bingham (premio Oscar per Crazy Heart) a Eugenio Finardi, da Mary Cutrufello a Turin Brakes.

Prenotazioni al 3519590601.