Un viaggio nell’anima lungo otto anni, dal dolore cronico alla guarigione: Francesco Mariotti presenta il suo libro

Sabato 13 luglio alle 18:30, presso l’agriturismo Cà Bionda (Civitella di Romagna), sarà ospite Francesco Mariotti per dialogare della sua storia e presentare il suo libro “il viaggiatore della vita”. Un libro ironico, commovente e coinvolgente. Un viaggio nell’anima lungo otto anni attraverso il dolore cronico, alla ricerca della guarigione. Una straordinaria storia di rinascita, che ripercorre significativi momenti di vita e di viaggio, in cui la malattia diventa un'opportunità.

Attraverso una prosa ora ironica e leggera ora profonda, l'autore offre una visione consapevole del cambiamento necessario per diventare padroni di sé e gestire al meglio la propria salute. La scrittura di Francesco arriva dritta all’anima del lettore ed è adatta a tutti, non solo a chi si trova in situazioni simili, offrendo la testimonianza di un processo personale di guarigione ma anche incoraggiamento, tanti spunti utili e diversi strumenti pratici.

Rinfrescante accoglienza tra fattoria e panorami della vallata, presentazione del libro, cena a buffet (20 euro). Sarà una piacevole occasione per condivisioni, chiacchiere e abbracci. Info e prenotazioni: 389 0964874