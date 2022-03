Un viaggio nella memoria al Teatro Testori con lo spettacolo “20/20”

intero 14 euro; under 25, over 65, enti convenzionati 12 euro; scuole superiori, gruppi (min.15 persone) 10 euro

Riparte per il nuovo anno la stagione teatrale al Testori. Il primo spettacolo in cartellone è sabato 5 marzo, alle 20.30, “20/20” della compagnia (S)blocco5, parte del progetto ‘Io non ci sono’, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e vincitore del Bando per la memoria 2019 e 2020 Regione Emilia Romagna.

"20/20" è un viaggio nella memoria, ma non di quelli che ripercorrono la storia. Una time-line emotiva scomposta tra 1920 e 2020, tra Biennio Rosso e Biennio Pandemico. Anni in cui l’Italia ha tremato e le cose sono irrimediabilmente cambiate. Lo spettacolo è nato anche da una residenza presso il Testori. La regia è di Ivonne Capece, che ha curato anche la drammaturgia insieme a Walter Valeri, poeta e intellettuale, assistente ventennale di Dario Fo e Franca Rame, amico e collaboratore di Pierpaolo Pasolini e Franco Fortini.

Biglietti: intero 14 euro; under 25, over 65, enti convenzionati 12 euro; scuole superiori, gruppi (min.15 persone) 10 euro. I biglietti sono disponibili su Vivaticket acquistabili presso il servizio on line (www.vivaticket.com) o in uno dei punti vendita del circuito (Forlì: La Caffetteria Bar, Via Ravegnana 146\a; Edicola Silverio Bartolucci, via Carlo Seganti 3)

La prenotazione è raccomandata e può essere effettuata: telefonicamente allo 0543.722456 o scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net. Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di green pass rafforzato e di mascherina FFP2.