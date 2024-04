Un viaggio nella stanza dei ricordi con Katastrofa Clown al Teatro Verdi di Forlimpopoli

In ogni casa c’è sempre una vecchia stanza dove sono dimenticati vecchi bauli e valigie contenenti i nostri giochi i nostri ricordi, la nostra infanzia. Questa è la stanza dei ricordi, uno spettacolo comico, ma allo stesso tempo poetico dove il pubblico viene catapultato in una stanza piena di vecchie valigie, cappelli, bolle di sapone e tanti altri oggetti da cui nasce uno spettacolo per ogni età. L'appuntamento è con "La stanza dei ricordi" di Katastrofa Clown, sabato 4 maggio alle 16.00 al Teatro Verdi di Forlimpopoli.

Andrea Fedi, in arte Katastrofa Clown nasce in un freddo dicembre a Livorno. Dopo aver passato i primi anni della sua vita a capire quello che avrebbe voluto fare da grande, si rende conto che grande non sarebbe mai diventato e ricomincia a giocare con quelle cose semplici di un tempo che oggi nell'era della tecnologia sono finite nello scantinato, credendo che con la fantasia anche un semplice calzino, una sedia, una boccetta di bolle di sapone, un palloncino possano creare un mondo pieno di divertimento ed allegria da cui poter far nascere uno spettacolo.

Katastrofa ha presentato i suoi spettacoli in oltre 25 Paesi nel mondo lavorando come artista per l'ambasciata Italiana di Minsk per i giochi olimpici europei e per il Gran Prix di F1 del Baharain

BIGLIETTERIA: UNICO € 6,00 - OMAGGIO bambini under 3 anni

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012

E-mail: info@teatrodelleforchette.it