Un viaggio nella storia del Rock: 'Fight for Fun' in concerto a San Martino in Strada

Una altra serata all'insegna della musica dal vivo: Fight for Fun in concerto, giovedi 22 luglio alle 21, 'Al Campo Bar e Cucina' di San Martino in Strada,

Fight for Fun un viaggio nella storia del rock.

Dall’incontro di una batterista con la voglia di suonare rock ed un chitarrista cresciuto a pane e Led Zeppelin, i Fight for Fun raccontano il rock dalle sue radici più lontane fino alle sonorità più moderne. In qualche modo sarà un viaggio a ritroso nella musica di qualità e una gioia per gli amanti del Rock viscerale.Un viaggio che parte dagli anni ’60 fino ad arrivare ai nostri giorni per raccontarci anche questa nuova realtà.

Info e Prenotazione consigliata 373.7063695

