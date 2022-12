Un week end di festa per Forlimpopoli: giochi in latino, mercatino della Segavecchia prenatalizio e le specialità di E’ Goz

Tante iniziative, specialmente rivolte ai più piccoli, nel finesettimana di Forlimpopoli. Si comincia sabato 10 dicembre (dalle 10 alle 12) alla Galleria il Parco, dove proseguono i laboratori creativi per i ragazzi fino a 12 anni di “Aspettando il Natale” a cura dei ragazzi di Spinadello. Questa volta si imparerà a fare originali biglietti d’auguri con timbri, colori naturali e carte di riciclo. Partecipazione a offerta libera, iscrizioni entro venerdì 9 dicembre inviando un messaggio whatsapp al al 328 9582919. Avete mai pensato che ci si possa divertire con il latino? E’ questa l’originale proposta di “Ludo” gioco laboratorio sulla lingua di Cesare e Cicerone che si svolgerà alle ore 16 di sabato nella Sala del Consiglio. L’iniziativa, a cura di Carlotta Bendi e del Museo Archeologico di Forlimpopoli MAF, è rivolta ai ragazzi fra i 6 e 10 anni (si consiglia di prenotare inviando una mail a promozione@comune.forlimpopoli.fc.it).

Per i bambini più piccoli (fino a 5 anni) l’appuntamento è, invece, alle ore 16.30 alla Biblioteca comunale “Pellegrino Artusi” per il nuovo incontro del ciclo “Con le orecchie e con le mani - Se dico casa…”. Questa volta il protagonista sarà uno degli scrittori più amati dai bambini, Stefano Bordiglioni, che proporrà letture animate e giochi a proposito di “Case e fantasia”. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione telefonando in Biblioteca (tel. 0543.749271). In piazza Garibaldi, invece ci si potrà divertire con il Duo Mirabili Meraviglie che incanterà piccoli e grandi con bolle di sapone, numeri da circo, truccabimbi.

Domenica 11 dicembre, per tutto il giorno, torna nelle strade e nelle piazze del centro storico l’appuntamento con il Mercatino della Segavecchia, questa volta in versione prenatalizia, per andare alla ricerca di idee regalo fra banchi di antiquariato, modernariato, artigianato e riciclo. In piazza Pompilio ci sarà anche l’Ail con la vendita delle stelle di Natale solidali, mentre nell’ex sede della Polizia Municipale proseguirà la raccolta dei Sacchetti solidali promossa dall’Associazione Consulta Sociale e dall’Amministrazione Comunale. In piazza Garibaldi alle ore 12 aprirà i battenti lo stand gastronomico a cura di Associazione E’ GOZ di Forlimpopoli, con animazione del gruppo Sgumbiè as Zivitéla. Nel pomeriggio invece al Teatro Verdi è in programma per i più piccoli la doppia proiezione (ore 15 e ore 16.50) del film “Lo Schiaccianoci e il flauto magico".