Un weekend di sport a Predappio: San Savino "Walk and bike" e tiro dinamico air soft

Nel weekend doppio appuntamento sportivo a Predappio. Sabato 7 e domenica 8 maggio si svolgerà una manifestazione ludico sportiva di “tiro dinamico sportivo air soft” nell’ambito del circuito agonistico “Italian shake”, promosso dalla F.I.G.T. – Federazione Italiana Giochi Tattici, organizzata dall'A.s.d Opposit Force, associata A.C.S.I. (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.).

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Predappio, doveva avere luogo lo scorso anno ma era stata rinviata a causa della pandemia; vedrà impegnate 16 associazioni sportive provenienti da tutta la penisola (per complessivi 128 atleti ed atlete) e la partecipazione di 100 persone tra semplici appassionati, staff arbitrale ed organizzativo. Le attività si svolgeranno per lo più nelle zone collinari oltre Predappio Alta, ma i partecipanti avranno modo di cimentarsi in un paio di prove di abilità anche all'interno del parco comunale e delle aree verdi di Predappio (foro boario). La particolarità di questo sport è quella di legare la resistenza fisica della prolungata attività all'aperto, al senso di orientamento e di adattamento del vivere nella natura attraverso lo spirito associativo, il gioco e lo stare insieme.

E' anche il weekend del "Walk and bike" organizzato dal Gruppo S.S.Savino per domenica 8 maggio, l'escursione amatoriale a piedi e in E-Mtb. Una giornat all'insegna dello sport e del buon cibo, con ritrovo alle 8 per le iscrizioni: le escursioni sranno tre, due a piedi e una in Mbt. Alle 12.30 ci sarà il pranzo al campo