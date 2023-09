Un weekend di visite e rievocazioni a Castrocaro con la Festa Nazionale del Plein Air e "A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole"

Questo weekend Castrocaro Terme e Terra del Sole accoglierà i camperesti partecipanti alla Festa Nazionale del Plein Air. Scopriranno il territorio attraverso visite guidate alla Fortezza e a Palazzo Pretorio di Terra del Sole e avranno modo di partecipare alla rievocazione della Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, visitare gli accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto, nell'ambito di "A.D. 1387 Battaglia a Terra del Sole". Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole rappresenta un vero gioiello nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo: conserva infatti uno straordinario patrimonio storico e architettonico, riconducibile allo sviluppo e al ruolo di grande rilievo che le località ebbero a partire dal Medioevo, oltre a quello enogastronomico ed escursionistico.

Si parte sabato 30 settembre alle 12:00, a Palazzo Pretorio di Terra del Sole con l'aperitivo di benvenuto: saluto del sindaco Francesco Billi con aperitivo e consegna della borsa di benvenuto agli ospiti.Prenotazione obbligatoria (Ufficio I.A.T.). Dalle 15:00 alle 16:30, sempre a Palazzo Pretorio di Terra del Sole, visita guidata al Museo dell'Uomo e dell'Ambiente di Terra del Sole: un percorso nella storia millenaria degli insediamenti nella valle del fiume Montone. Il Museo si articola su 25 sale secondo due percorsi di visita: il primo è a carattere storico-architettonico, ovvero illustra l'origine e lo sviluppo della città fortezza di Terra del Sole, con particolare attenzione alle funzioni politico-amministrative che rivestiva il Palazzo Pretorio, attuale sede del museo; mentre il secondo è mirato all'approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali, illustra la vita e il lavoro degli abitanti di queste colline fino agli anni '40 del secolo scorso. Ritrovo: ore 14:45. Gratuito per i partecipanti alla Festa Nazionale del Plein Air Prenotazione obbligatoria (Ufficio I.A.T.)

Dalle 18:00 alle 20:00 visita guidata alla Fortezza di Castrocaro e al Museo storico archeologico del Castello e della Città (MuSA) dove sono esposti armi, arredi, dipinti, maioliche medievali e rinascimentali, che raccontano la millenaria storia della Fortezza attraverso i periodi di dominazione. Sono visitabili anche gli Arsenali Medicei e la corte interna che ospita la secolare pianta di ulivo del XVII sec. dal genoma estinto, la Chiesa di Santa Barbara, e la Torre delle Segrete e dei Tormenti da cui si gode della meravigliosa vista panoramica sul territorio circostante. Si conclude la visita nell’Enoteca dove sarà possibile gustare un’aperitivo a base di prodotti tipici del territorio. Ritrovo: ore 17:45. Costo: visita guidata € 8,00 (adulti fino a 65 anni) / € 7,00 (ridotto over 65 anni) / gratuito fino a 18 anni, visita guidata + aperitivo € 15,00 (adulti – per i bambini la visita è gratuita, pagheranno solo l’eventuale consumazione). Prenotazione obbligatoria (Ufficio I.A.T.)

Domenica 1 ottobre dalle 7:30 alle 12:30 mercato Contadino e shopping a Castrocaro Terme: presso l'area mercatale in via Cantarelli a Castrocaro Terme sarà possibile acquistare ottimi prodotti a km 0 direttamente dai produttori del territorio e i negozi del centro saranno aperti per il consueto shopping domenicale. Dalle 15:00 alle 17:00 visita guidata alla scoperta di Terra del Sole, magica Città-Fortezza, fondata per volontà di Cosimo De’ Medici – il figlio di Giovanni dalle Bande Nere, il nipote di Madonna Caterina Sforza Riario Medici – a baluardo, presidio e capoluogo della Provincia Florentina in Partibus Romandiolae , l’ 8 Dicembre 1564. Una Città Ideale fortificata, espressione del Rinascimento, che dal Sole prende il nome e la potenza, ma che nasconde un lato oscuro… Un microcosmo rispecchiante la perfezione e l’armonia del macrocosmo, una invenzione spaziale. La visita sarà condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione E-R. Ritrovo: ore 14:45 sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio (Piazza d’Armi n.2 – Terra del Sole). Costo: € 5,00/persona da saldare in loco – Gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni. Prenotazione obbligatoria (Ufficio I.A.T.)

Alle 17:30 va in scena A.D. 1387 BATTAGLIA A TERRA DEL SOLE. Nella suggestiva cornice dei Bastioni della città fortificata di Terra del Sole, una festa dedicata ai Rievocatori e proprio per questo rivolta a chi è curioso di apprendere come veramente si viveva a quei tempi.

All’interno di A.D.1387, sarà rievocata la Battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387, sarà possibile visitare gli accampamenti che riproporranno, costumi, armi armature e arredi ricostruiti con un rigore storico molto alto. Durante le due giornate di manifestazione, giullari e musici, intratterranno il pubblico con i loro spettacoli. Saranno presenti espositori selezionati da tutta Europa che proporranno esclusivamente armature, armi e abiti per Re-enactors. Per l’intera durata della manifestazione sarà operativo lo stand gastronomico con ricette medievali e della tradizione Romagnola. L’evento è aperto al pubblico e si terrà anche in caso di pioggia.

Ingresso ad offerta libera. Programma dettagliato: www.ad1387.com

Info e prenotazioni: UFFICIO I.A.T. CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE tel. 0543 769631 - cell. 350 5193970 - mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel, www.castrocarotermeterradelsole.travel. Orari Ufficio: da Lunedì a Venerdì 9:00-12:30 e 15:00-18:00 | Sabato 9:00-15:00 | Domenica 9:00-12:30. Gli ospiti potranno usufruire nell’area camper, situata in Via Biondina n. 86, ad accesso libero e gratuito: dispone di servizi a pagamento con gettoni - acqua € 0,20 x 10 litri e luce € 0,50 x ore 2:30, oltre allo scarico liquami gratuito.