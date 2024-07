Una battaglia musicale al colpi di rock e liscio all'arena della Rocca con Santa Balera a Ranaway

Sabato alle 21, all'Arena della Rocca di Caterina Sforza, Cosascuola Music Academy propone una “battle” epica fra generi musicali, ovvero il liscio dei Santa Balera contro il rock dei Ranaway: due generi eseguiti da due formazioni musicali che si sono distinte nell’ultimo anno, per aver partecipato a due trasmissioni televisive molto seguite, ovvero il “Festival di Sanremo 2024” e “Tu si que Valés”.

Inizialmente i nuclei originari di queste due formazioni coincidevano, poiché si partiva dallo stesso punto di partenza ovvero i percorsi di musica d’insieme di Cosascuola Music Academy: in particolare, i Ranaway sono stati il primo “ensemble vetrina” ovvero, la prima teen-band Emiliano-Romagnola, che abbia mai ottenuto grandi risultati in ambito Pop-Rock a livello Nazionale (vedi curriculum allegato). Si è deciso di selezionare altri allievi teen-ager di Cosascuola, per selezionare il nucleo fondante della seconda Teen Band, ovvero i CosaFolk che dapprima nacquero da un’esperienza didattica il cui nome originale era “Accademia del Folklore Romagnolo” (che tra l’altro ripartirà ad Ottobre 2024) organizzata in collaborazione col Mei e il suo patron Giordano Sangiorgi, allo scopo di mantenere vive e trasmettere alle nuove generazioni, le tradizioni della musica Liscio.

Da qui allo sviluppo della formazione e dell’idea originale, maturata sempre da Giordano Sangiorgi, ovvero i “Santa Balera”, un’orchestra/collettivo con 18 giovani musicisti tra cui 6 giovani e giovanissimi musicisti in comune con i Ranaway, ovvero, Matilde Montanari, Veronica Castellucci, Emanuele Tedaldi, Andrea Medri, Christian di Giacomo, Marica Lombini: tutti amanti del pop-rock ma anche del liscio. Sarà una sfida a suon di musica di grande qualità per la Generazione Zeta della musica. La sfida parte alle ore 21 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Forli.

Sul palco saliranno Emanuele Tedaldi, Matilde Montanari, Veronica Castellucci, Athena Contri, Maria Vittoria Officioso, Kevin Cimatti, Matteo Chiari, Filippo Panfiglio, Davide Bendandi, Anna Mazzolani, Alessandra Foschi, Christian di Giacomo, Luca Camprincoli, Andrea Gentilini, Paride Valvassori, Martino Camorani, Andrea Medri, Nicolo’ Succi, Riccardo Sternini, Matteo Scotti, Carlotta Marchesini, Nicolo’ Quercia, Loris Casadei e Tommaso Terenzi. Responsabili musicali e direttori delle esecuzioni i professor Livio Camorani e Luca Medri. Ingresso ad offerta libera, con prenotazioni posti consigliata al numero 3474669855 opp al link seguente https://www.cosascuola.it/liscio-vs-rock/)