Una bellissima escursione per ammirare l'alba dai Prati della Burraia

Avete mai provato l’esperienza di vedere sorgere il sole in Appennino? Questa è l’occasione giusta per provare una sensazione di pace e libertà uniche. Si parte dal parcheggio dei Rifugio del CAI (il parcheggio intermedio che c’è fra il Passo della Calla e i Fangacci) che sarà ancora buio: si sale fino ai Prati della Burraia e da lì si attenderà il sorgere del sole. Prevista colazione al sacco. Ritrovo alle ORE 7.00 al parcheggio rif. CAI.

ITINERARIO: parcheggio rif. CAI – Prati Burraia – parcheggio Fangacci – Ponticino – Rif. Cai – Passo Calla – Prati Burraia – parcheggio rif.CAI.



PASTO: Convenzionato c/o agriturismo Poderone (menù fisso)



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/sciarpa, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto



GUIDA: Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica (abilitato L.R ER 4/2000, professionista L.4/2013, iscritto al registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER206, dotato di Assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale). N.B. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

Per prenotare l'escursione: https://www.romagnatrekking.it/escursione/escursione-alba-campigna-burraia-foreste-casentinesi-2/

Dati tecnici

Lunghezza: 9.3 km

Dislivello: +/- 570 m

Durata: 6 h

Difficoltà: Medio (E)

Costo adulto: 15 €

Costo bambino: 10 €

Orario & Punto Ritrovo

Ritrovo ore: 7.00