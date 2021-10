Una camminata alla scoperta di Castelnuovo

In occasione della pubblicazione del libro "I luoghi di Paolo e Francesca nel Forlivese. Polenta di Dante, Giaggiolo, Castelnuovo, Cusercoli" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, sabato 9 ottobre 2021, con ritrovo alle ore 9.45 e partenza alle ore 10.00 dall'Agriturismo Le Vigne (via San Colombano - Castelnuovo 34, Meldola", si svolgerà una camminata fino alla zona del castello dove verrà raccontata la storia della fortificazione. Saranno presenti gli autori.

Partecipazione libera. Non occorre prenotare (per informazioni 3493737026 Gabriele Zelli - gabriele.zelli@gmail.com).

Al termine, per chi lo desidera, si potrà pranzare presso L'Agriturismo Le Vigne con piatto unico (costo 15 euro). Per il solo pranzo prenotazione obbligatoria: Davide 3463990508.

Saranno rispettate le normativevigenti anticovid.

