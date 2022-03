Una ciaspolata tutta rosa per la Festa della Donna

Una ciaspolata tutta in rosa per la festa dell'8 marzo, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. "Questa ciaspolata è dedicata a tutte le donne (sono ammessi anche mariti, amici e parenti vari…) che vogliono trascorrere la giornata dell’8 marzo in maniera alternativa, lontano dai soliti cliché di questa ricorrenza" dice Riccardo Raggi, guida escursionistica di RomagnaTrekking, che organizza la giornata. Si potrà approfittare della neve fresca caduta nella notte tra giovedì e venerdì. Ancora qualche posto disponibile



Si potranno apprezzare i colori caldi del tramonto, per poi scendere in mezzo al bosco illuminato solo dalla luce delle torce. Durante il percorso si potrà vedere la vegetazione tipica di questa porzione di Parco Nazionale (e come/perchè muta la sua forma nel giro di poche centinaia di metri di dislivello) e si potranno scoprire, seguendo le tracce lasciate sulla neve dagli animali selvatici, qual è la fauna che popola queste foreste nel periodo invernale. Il tutto in massima sicurezza, accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica autorizzata.



ITINERARIO: Il percorso verrà stabilito dalla Guida alla partenza dell’escursione, in funzione del livello neve e del meteo presente al momento.



PASTO: Convenzionato c/o uno dei ristoranti della zona (in base alle disponibilità e capienza del momento)



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking/escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi (possibilmente impermeabili), pile, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/guanti/sciarpa, occhiali da sole, crema protettiva, torcia elettrica o pila frontale (solo per ciaspolate serali/notturne), zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto



Info sulla ciaspolata

Lunghezza: 5.5 km

Dislivello: +/- 200 m

Durata: 2,5 h

Difficoltà: Medio-Facile (T-E)

Costo adulto: 15 €

Costo bambino: 10 €

Ritrovo ore: 16.30 (Il punto del ritrovo esatto viene comunicato nel gruppo whatsapp dedicato all’escursione nei giorni immediatamente precedenti la ciaspolata)