Una domenica a tutto ballo con l'undicesimo Trofeo Città di Forlì

Domenica 16 aprile, a partire dalle 10, la New Dance Club organizza al Pala Romiti di via Sapinia l'undicesimo "Trofeo Città di Forlì" di ballo. "Sarà una manifestazione di danza sportiva con varie discipline, ma soprattutto sarà una giornata ricca di tradizioni romagnole - spiega Fabio Stefanelli, responsabile dell'associazione sportiva dilettantistica New Dance Club -. Avremo in pista tanti atleti che si sfideranno a suon di valzer, mazurca e polca. Ma ci saranno anche tanti atleti in competizione con la fantastica frusta romagnola". Previste sfide di Boogie woogie, danze caraibiche e danze coreografiche.