Una domenica al parco-giardino del Centro di Educazione alla Sostenibilità "la Cócla"

In occasione dell’evento nazionale Urban Nature promosso dal Wwf, le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì domenica 9 ottobre aprono al pubblico il parco-giardino del Centro di Educazione alla Sostenibilità "la Cócla", si trova in centro storico a Forlì ingresso da via Andrelini 59 ed ha una estensione di oltre mezzo ettaro. Ci sono alberi che raggiungono quasi un secolo di vita, uno stagno, un percorso didattico, molti tipi di essenze vegetali ed erbe officinali. In questa stagione è possibile ammirare una estesa fioritura di ciclamini. Domenica 9 sarà aperto dalle 14:30 alle 18, potrà essere visitato in autonomia oppure seguendo la visita guidata delle ore 15:30.