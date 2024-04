Una domenica di festa a Castrocaro: mercato di Forte dei Marmi, musica e spettacoli sui trampoli

Una domenica dedicata allo shopping a Castrocaro Terme: il viale Marconi sarà invaso dal Mercatino da Forte dei Marmi. I partecipanti potranno dedicarsi allo shopping di artigianato di qualità tra “le boutique a cielo aperto” degli ambulanti da Forte dei Marmi, con le loro proposte sempre ricercate e di tendenza. I negozi saranno aperti per tutta la giornata.

In Piazzale Poggiolini, al mattino, invece, sarà possibile reperire prodotti enogastronomici stagionali del territorio, presso il mercato contadino. A riempire il pomeriggio, divertimento assicurato con i giochi di strada di Nonno Banter APS in Piazza Paul Harris e incursioni musicali di All’Incirco con “Musica tra le nuvole”, bizzarri musicisti sui trampoli fanno la serenata alle nuvole. Un’ottima occasione per visitare la Fortezza medievale di Castrocaro o il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, cuore della cittadella rinascimentale, che saranno aperti dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Costo del biglietto di ingresso: € 5,00 intero - € 4,00 ridotto (over 65, dai 7 ai 14 anni, docenti) – gratuito (bambini fino ai 6 anni, residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, disabili con accompagnatore).

Info: Ufficio Informazione Turistica Castrocaro Terme e Terra del Sole tel. 0543 769631 - whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel