"Una famiglia vincente - King Richard": alla Sala San Luigi la storia delle sorelle Williams

Per il secondo weekend di marzo, la Sala San Luigi propone il film "Una famiglia vincente" che tratta la storia delle sorelle Williams con Will Smith.



All'inizio degli anni '90, Richard Williams è un ex atleta che vive a Compton, in California, con la moglie Brandy, le tre figliastre e le sue due figlie naturali: Venus e Serena. Convinto che le sue ragazze diventeranno future campionesse del tennis, le allena tutti i giorni nei campi liberi del loro quartiere malfamato e visita instancabilmente i principali tennis club dello Stato per convincere le alte sfere del tennis a prendere le figlie sotto la loro ala. Insistente e autoritario, Richard guiderà e seguirà passo passo le carriere di Venus e Serena (quest'ultima più giovane di due anni dalla sorella), arrivando a realizzare tutti i suoi sogni, anche a costo di perdere la stima della moglie.





Martedì 15 alle 21 la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.