Una festa per la comunità: torna la Sagra della Scottona a San Colombano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/09/2023 al 10/09/2023 Orario non disponibile

Dopo uno stop forzato a causa della pandemia, torna a distanza di tre anni l'11esima edizione della Sagra della Scottona, da giovedì 7 a domenica 10 settembre a San Colombano di Meldola. L'obiettivo della manifestazione è quello di riscoprire ricette con cibi poveri dimenticati a base di carne di Scottona di razza romagnola I.G.P. fortemente legati al territorio ed alla cultura romagnola, come l'ossobuco, il bollito misto, lo spezzatino e la fiorentina, oltre alle minestre.

In più la manifestazione vede impegnati un gran numero di volontari, più di 100 persone, tra cui una forte percentuale di giovani, finalmente riuniti dopo l'allontanamento forzato. "Lo scopo finale di questa manifestazione è proprio il volontariato - spiegano dalla Pro Loco di San Colombano-, infatti l’organizzazione, con il ricavato della Sagra, si impegna a dare il proprio contributo alla comunità San Colombanese e non solo; alcuni esempi sono la donazione al Comune di Meldola per la passata emergenza sanitaria, l’acquisto di un defibrillatore, una donazione al Comune di Bolognola, colpita dal terribile terremoto del 2016, oltre all’installazione della Casa dell’Acqua a San Colombano".

Verranno inoltre proposti spettacoli di intrattenimento per il pubblico per ogni giornata: giovedì i Banda Larga, venerdì Herpes band, sabato Sofia e Ale, domenica pranzo alla festa dalle 12 e musica con i Cantastorie di Romagna.