Una "finestra" online per la rivista "Forlimpopoli documenti e studi"

Non potendo tenere presentazioni aperte al pubblico ma, nel contempo, non volendo mancare il tradizionale appuntamento con la presentazione della rivista "Forlimpopoli Documenti e Studi", il Comune della città artusiana apre domenica 20 dicembre, alle 11,15, "Una finestra sul XXXI volume", anticipandone i contenuti in attesa di poterli illustrare compiutamente in un incontro dal vivo.

Il pubblico è quindi invitato a seguire l'evento in diretta sulle pagine facebook del Comune di Forlimpopoli, di Forlimpopoli Città Artusiana e del MAF Museo Archeologico Tobia Aldini. L'incontro online sarà introdotto e moderato direttamente dal Sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e che vedrà gli interventi di Franco Mambelli, direttore responsabile della rivista, Laila Tentoni, presidente della Fondazione Casa Artusi e Guido Vitali, gestore del Cinema Teatro Verdi.