Una giornata a Forum Popili: rievocazione storica in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia

Sabato 15 giugno, per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia, il MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli organizza “Una giornata a Forum Popili”, una speciale visita animata al Museo insieme a rievocatori storici della Legio VI Ferrata. Le visite guidate iniziano dalle ore 15 fino alle ore 19, un turno ogni ora.

In questa giornata i visitatori possono fare un vero e proprio tuffo nel passato nella Forlimpopoli romana. In ogni stanza del museo si incontrano dei veri e propri antichi romani, impegnati nelle più disparate attività come il gioco d’azzardo in taverna, il rito di un sacerdote, il momento in cui una sposa esce dalla domus della sua famiglia per raggiungere la sua nuova casa, la liberazione di uno schiavo e l’antica arte del panettiere.

Le visite sono a numero chiuso, i biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli.

https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/archeologicoforlimpopoli/?re-product-id=286201

Per maggiori informazioni:

337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it