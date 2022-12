Una giornata con gli amici a quattro zampe in cerca di adozione: open day del Canile

Una giornata di festa per far conoscere gli ospiti del canile in cerca di casa, raccogliere fondi per finanziare iniziative in loro favore e ricevere consigli utili per accogliere con consapevolezza un amico a quattro zampe tra le mura di casa. Domenica 18 dicembre, la struttura di Villanova in via Bassetta 16/e, apre le proprie porte a partire dalle 14. È infatti in programma un imperdibile open day natalizio, aperto a tutta la cittadinanza, organizzato dall’associazione Gruppo volontari canile di Forlì-Odv, d’intesa con la Cooperativa del Bidente che gestisce la struttura.

Dopo un breve saluto, si darà il via ad una piccola sfilata durante la quale sarà possibile conoscere da vicino tre cani in cerca di casa: diversi per taglia, carattere ed età, sono tutti accomunati dalla medesima speranza di trovare famiglia e sfileranno in rappresentanza dei quattro zampe accolti nella struttura che attendono adozione. A partire dalle 15, si potrà poi visitare il canile e si darà il via alla vendita dei panettoni solidali, dolci artigianali realizzati dalla pasticceria Flamigni. I proventi raccolti saranno impiegati dai volontari per finanziare progetti in favore dei cani del canile. Alle 16, è infine previsto un brindisi assieme a Babbo Natale.



In caso di maltempo, sarà comunque possibile acquistare i panettoni e brindare assieme ai volontari