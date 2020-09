"Una giornata da cani", seconda edizione: sfilata benefica a sei zampe

Domenica 13 settembre, in occasione della seconda edizione della "Giornata da Cani", il Centro Cinofilo Alpha Dog A.s.d. in Viale Bidente 241 ospiterà la presentazione ufficiale della neo associazione di volontari Alpha Educatori di Strada Odv. Ci sarà una sfilata di beneficenza a premi aperta a tutte le razze, mix ed età, in favore dei Rifugi Ospiti. "Best in Show", "Mr Simpatia", "Nonno Dog", "Mr Puppy" (oltre 4 mesi di età), "Mr Eleganza" e "Bon Ton Dog" sono i riconoscimenti che saranno attribuiti. A tutti i partecipanti sarà reso un omaggio.

Sarà possibile partecipare alla sfilata dando la propria quota direttamente in loco, oppure mediante iscrizione simbolica tramite un bonifico bancario di 5 euro intestato ad Alpha ODV (donazione) Iban IT18F0854267840064000318637 (va specificata nella causale "Sfilata a 6 Zampe). La partecipazione è limitata e a numero chiuso per via degli spazi limitati e distanziamenti. Ci sarà inoltre la presentazione dei Rifugi Ospiti, con sfilata dei cani in cerca di adozione. Per informazioni è possibile contattare Erica (339\7832274) e Nausika (331\1147209). L'appuntamento si svolgerà secondo le norme vigenti anti-covid.