Una giornata dedicata alla giovani promesse del pattinaggio artistico

Domenica 7 maggio, dalle 8 alle 19, al Pattinodromo comunale di Forlì gran festival delle giovani promesse-primi passi di pattinaggio artistico. Sono oltre 130 gli iscritti rappresentanti le società delle province di Forlì-Cesena e Ravenna. E' il gran ballo dei debuttanti, ragazzi giovanissimi o anche più maturi che da poco hanno scelto di fare pattinaggio artistico.

Il futuro quindi parte da Forlì per ricalcare le orme di grandi pattinatori (campioni del mondo, d'Europa e d'Italia) che hanno degnamente portato in giro per il mondo il rotellismo romagnolo. Divertimento assicurato, qualche lacrima o amnesia assicurata e tanto tifo da genitori e nonni che sicuramente non faranno mancare il loro incitamento ai giovani atleti