Domenica 23 ottobre si terrà presso l’Oratorio San Luigi e l’Istituto salesiano una giornata in ricordo di Don Antonio Pauselli che fu direttore dell’Oratorio dal 1964 al 1971 .Vera guida per quanti ebbero la fortuna di incontrarlo divenuto sacerdote fu ad Ancona prima di arrivare a Forlì e poi concluse la sua opera a Terni lasciando in ogni città un indelebile ricordo Per ricordarlo si ritroveranno amici di Ancona, Forlì e Terni

L’incontro si terrà dalle 10.30 alle 15.00.