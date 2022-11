Una giornata per celebrare l'inventore del Festival Voci nuove, Natale Graziani, con Gigliola Cinquetti, Mirka Viola e tanti cantanti

Un convegno per celebrare i 100 anni dell anascita dell'avvocato Natale Graziani, inventore delle Voci Nuove, ma anche una reunion con i vincitori emiliano-romagnoli del Festival di Castrocaro. Il tutto, nella giornata di sabato 26 novembre, presso il Padiglione delle Feste, all’interno delle Terme di Castrocaro, per l’organizzazione dell’Accademia degli Incamminati, il Grand Hotel delle Terme, il Comune di Castro e Michele Minisci.

Al mattino, dalle ore 10, alla presenza di autorità e personalità del mondo della cultura, della politica e della società civile, verrà ricordata, nel centenario della nascita, la figura di Graziani, geniale inventore del festival Voci Nuove nonché Amministratore Delegato delle Terme per diversi anni; sarà presente anche Gigliola Cinquetti, vincitrice del Festival nel 1963 e subito dopo anche del festival di Sanremo e successivamente dell’Euro Festival, unica cantante ad aver messo a segno questa tripletta, e anche per questo molto legata a Castrocaro.

Il momento più atteso della giornata è previsto per il pomeriggio, dalle 16 in poi, quando la forlivese Mirka Viola, già Miss Italia (anche se per poche ore) e conduttrice di alcune edizioni del festival, e oggi attrice in diversi sceneggiati televisivi sui canali Rai e Mediaset darà il via alla kermesse; quindi Giordano Sangiorgi, patron del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, intervisterà Michele Minisci sul perché del suo libro sulle Voci Nuove; seguirà la consegna di una targa ricordo ai vincitori e vincitrici di questo Festival da parte del sindaco della città, Francesco Billi, e una breve intervista ai vari protagonisti di quell’indimenticabile momento, mentre su uno schermo gigante appariranno alcune immagini significative della loro vittoria

Gran finale quindi con sei cantanti, Anna Ghetti e Rosella Vespignani, Nicoletta Noè, Diletta Giangiulio, Sara Piolanti e Claudia Macori, che si esibiranno proponendo le canzoni vincitrici nelle varie edizioni, accompagnate dalla band Arancia Meccanica, formata da Moreno Lombardi, Bruno Amaretti, Giordano Musiani, con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Zanca e la direzione del Maestro Giuliano Cavicchi, già direttore di grandi Orchestre in diverse trasmissioni televisive sulle reti RAI e Mediaset, in un suggestivo fil rouge tra il modo di cantare negli anni 60-70-80 e quello di oggi. E’ prevista la presenza anche del Maestro Virgilio Braconi, il mitico direttore musicale del Festival e selezionatore integerrimo di migliaia di concorrenti, assieme all’organizzatore Gianni Ravera.

La kermesse canora, a ingresso libero, sarà trasmessa su alcuni canali social, Facebook e Youtube. Questo evento, organizzato in collaborazione col MEI, Cosascuola e Scuola di Musica Rossini, in primavera, diventerà On The Road, nel senso che verrà riproposto in tutte le città di provenienza dei vari vincitori e vincitrici, del territorio regionale.