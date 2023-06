Una grande opera permanente realizzata su un muro di quasi 25 metri: all'ex Atr è l'estate di Ecstasy

Dal 14 giugno e poi ogni mercoledì dalle 19.30 a mezzanotte, fino al 26 luglio compreso e con una serata finale il 27 agosto 2023, in occasione di ETRAterrestre, la serie di appuntamenti che attraverserà ExAtr per tutta l'estate, a cura di Spazi Indecisi e Città di Ebla e in collaborazione con Diagonal Loft Club, sarà possibile vedere la grande opera su parete di Flavio Favelli, Ecstasy (2023).

L’installazione permanente, un collage di manifesti realizzato dall'artista su una parete di ExAtr della lunghezza di quasi 25 metri, viene realizzata insieme all’utilizzo della nuova sala teatrale da 100 posti all’interno dell'ex deposito delle corriere – casa dei due festival Ipercorpo e Meet the Docs! – di recente oggetto di un importante progetto di rigenerazione a cura di Città di Ebla e Spazi Indecisi, andando a costituire idealmente e fisicamente il varco di accesso allo spazio. Ex-Atr diventa sempre di più il luogo dell’arte e della performatività del contemporaneo nella Città di Forlì.

Il Royal Rouge era un cinema a luci rosse a Bologna in via Rizzoli. – dichiara Flavio Favelli – Vicino all’Ambasciatori e non lontano dal Contavalli i cinema a luci rosse in centro erano numerosi. Ricordo le locandine verdi con le scritte rosse, o le scritte gialle su fondo blu. Nomi di donna e poi c'era sempre l'America di mezzo, New York e California; avevo 7-8 anni e mia madre aumentava sempre il passo quando passavamo davanti al Royal Rouge, il cinema a doppia luce rossa.

Flavio Favelli è nato a Firenze nel 1967, vive e lavora a Savigno (Bologna). Dopo la Laurea in Storia Orientale all’Università di Bologna inizia ad interessarsi all’arte contemporanea, prendendo parte alla residenza TAM a Pietrarubbia, diretta da Arnaldo Pomodoro (1995) e al Corso Superiore Arti Visive della Fondazione Antonio Ratti di Como, studiando con Allan Kaprow (1997). Ha esposto in numerosi spazi privati e musei in Italia e all’estero e ha partecipato alle Biennali Internazionali d’Arte di Venezia nel 2003 e nel 2013.