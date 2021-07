Una lettura con spettacolo per bambini nel giardino del Centro visita di Premilcuore

Venerdì 30 luglio 2021, alle ore 21.00, presso il giardino del Centro Visita di Premilcuore, è in programma una lettura-spettacolo per bambini a cura dell’Associazione Liberi e Servaggi di Premilcuore.

La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco all’interno della rassegna “Un’estate da leggere” ed è volta ad avvicinare anche i più piccoli alla lettura e alla fruizione della Biblioteca comunale, recentemente sistemata e riaperta al pubblico.

Liberi e Selvaggi è un'Associazione Sportiva Dilettantistica, nata per promuovere e diffondere il Metodo Cavalgiocare, proponendo corsi per tutti i bambini dai 5 anni in poi. Cavalgiocare è l'arte di educare al fascino del cavallo attraverso il gioco e il movimento. Con Cavalgiocare si crea una magica relazione con i cavalli e il proprio corpo.

Negli anni l'Associazione ha organizzato numerose iniziative, come laboratori, feste, momenti di animazione, escursioni.

La lettura è liberamente tratta dal libro per bambini “Il posto giusto”.

Ufficio Cultura 0543-975428-29