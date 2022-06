Una luce sui cambiamenti climatici allo Spinadello: laboratori, passeggiata e documentari

Sabato 4 giugno, dalle ore 17 alle ore 22, allo Spinadello di Forlimpopoli, si terrà una manifestazione dal titolo "Clic, accendiamo una luce sui cambiamenti climatici", evento finale del progetto di sensibilizzazione dedicato alle scuole e alla cittadinanza dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola, volto alla promozione di comportamenti responsabili per l’adattamento e la mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane.

Durante l'iniziativa si svolgeranno due laboratori: Intrecci - quando al posto della plastica si utilizzavano le piante. Laboratorio di intreccio di vitalba, salici e altre piante della tradizione a cura di Monica Fantini (Fattoria Fantini). Cocci - quando al posto della plastica si utilizzava l’argilla. Laboratorio di costruzione di oggetti ispirati alla natura in ceramica Raku, a cura di Luca Carioli. Ci saranno anche una passeggiata al tramonto nei meandri del fiume Ronco tra lucciole, civette e suoni della notte e la firma del manifesto per un Ronco-Bidente plastic-free e presentazione dei risultati del progetto. A seguire picnic a cura di Ca’Plet con piadine, crescioncini e bicchiere di vino.

Proiezione in loop del documentario di Luigi Baldelli, prodotto da Associazione Zenzero (2019). Un reportage che parla di empowerment femminile, salvaguardia dell’ambiente e interesse sociale dei villaggi in Etiopia. In collaborazione con Albedo e MalatestaShort Film Festival.

I laboratori e la passeggiata sono gratuiti, a prenotazione obbligatoria. Picnic con piadine, crescioncini e bicchiere di vino al costo di €5 a persona. Si può prenotare su https://bit.ly/prenotaCLIC. Per maggiori info: 333 219 8110 e 328 9582919