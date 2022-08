Una moderna versione de "L'arca di Noè" per salvare il mondo dal disastro ecologico

Ultimo appuntamento, martedì 30 agosto alle ore 21.15, con l’edizione 2022 del Teatro Family programmato all’Arena San Domenico di Forlì da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Ad andare in scena sarà lo spettacolo L’arca di Noè della compagnia La Piccionaia, scritto e diretto da Gianni Franceschini e interpretato da Nicola Pazzocco.

L’ambiente in cui viviamo va difeso e rispettato ogni giorno con l’impegno di tutti. Se un giorno succedesse qualcosa di veramente brutto per la natura, animali e piante e per tutta l’umanità sarebbe una catastrofe irrimediabile. Riprendendo la storia di Noè che salvò il regno animale dal diluvio, un Noè nostrano, di fronte ad un disastro ecologico, alla guerra, all’inquinamento causato dall’uomo, costruisce un’immaginabile arca con cui viaggiare verso un mondo non inquinato, pacifico, sereno e sano. Porta con sé gli animali che vivono vicino a lui e nell’accoglierli li presenta e ci racconta di loro, delle loro abitudini e caratteristiche. Con sé porta anche i due giovani, Maria e Giovanni, come a rappresentare il futuro dell’umanità e la continuità della vita.

Noè racconta come tutto è successo tempo prima, gioca, modifica lo spazio scenico costruendo l’arca. Mostra gli animali, dipinti e animati in figure, con filastrocche e giochi di parole ne racconta la storia e le indoli, collegandole alla tradizione popolare, alla letteratura d’infanzia e al sapere comune.

Teatro d’attore, video-proiezioni e pittura dal vivo

Biglietti: 5 euro Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste). Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13. La biglietteria e le prenotazioni telefoniche saranno chiuse dal 16 al 20 agosto compresi. Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it