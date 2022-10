Una mostra d'arte su Maceo Casadei per i 30 anni dalla morte dell'artista

La mostra "Maceo Casadei - Sempre all'opera!" verrà inaugurata sabato 29 ottobre 2022 alle ore 15.30 presso la galleria Manoni 2.0 in Corso Garibaldi 55/a a Forlì. L'evento nasce dall'idea del collezionista Mauro Pompignoli di voler celebrare con un'esposizione sia storica che artistica il trentennale dalla morte di Maceo Casadei. Per la curatela dell'allestimento e lo studio del percorso espositivo sono stati incaricati Massimiliano Zuppone e Alessandra Righini, storici collaboratori della galleria di corso Garibaldi gestita da Romana Baldassarri. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente negli orari di negozio, e conta più di 70 pezzi tra dipinti, stampe, opere grafiche, fotografie e cimeli storici, che documentano tutto il percorso artistico di Maceo Casadei, anche attraverso inediti di particolare interesse. All'inaugurazione di Sabato 29 verrà omaggiata al pubblico una visita guidata da parte di Alessandra Righini. Il 10 novembre, in occasione dell'anniversario di morte dell'artista, la galleria aprirà straordinariamente le porte al pubblico per una conferenza su Maceo Casadei con svariati relatori, e una visita guidata alla mostra. Si ringrazia il Comune di Forlì per aver patrocinato l'evento.