Una mostra dedicata a "Duilio Santarini L'uomo, l'artista, il pedagogista"

La sezione Anpi di Forlì, in collaborazione con la Biblioteca Pedagogica Duilio Santarini, e con il patrocinio del Comune di Forlì, assessorato servizi educativi, scuola e formazione inaugura sabato 22 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca, la mostra "Duilio Santarini L'uomo, l'artista, il pedagogista" che sarà visitabile fino al 5 maggio 2023. Saranno esposte una serie di xilografie dell'artista.

Duilio Santarini fu una personalità poliedrica. Antifascista, partigiano, pedagogista, pittore e incisore. Apparirà anche come attore in "Le ciliege sono mature" film sulla Resistenza. E' stato uno dei protagonisti della nascita ed evoluzione dei servizi per l'infanzia forlivesi, ricoprendo il ruolo di direttore pedagogico unico delle scuole dell’infanzia e dei nidi del Comune di Forlì dal 1970 al 1976. Ha segnato in maniera indelebile la storia dei servizi forlivesi, portandoli a livelli di eccellenza riconosciuti non solo sul piano nazionale, ma anche internazionale. Nel 2007 ha vinto il premio Piccolo Plauto nella sezione “Strutturazione di arredi e spazi educativi per l'infanzia”, promosso dalla rivista Infanzia, con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, con la seguente motivazione: “... ha coniugato nel suo lavoro competenze pedagogiche e creatività, ideando e realizzando spazi e materiali costruiti attorno al bambino, ai suoi bisogni sociali, cognitivi ed affettivi. In particolare, l'Alessandro B. è la struttura primi passi innovativa all'inizio degli anni ‘70 per qualità dei materiali, scelte cromatiche e design, e tuttora ampiamente utilizzata nei servizi zero-tre anni”.