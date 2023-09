Una mostra fotografica dedicata a Federico Fellini al Café Zondini

Una mostra fotografica, a cura di Tiziana Catani, dedicata a Federico Fellini (1920 - 1993) sarà visitabile fino al 14 ottobre presso il Café Zondini di Forlì. Si tratta di dodici immagini scattate a Rimini, in particolare nel borgo San Giuliano dove sono presenti diversi murales dedicati al grande regista e alla sua città natale.

La tradizione di decorare le case del borgo ebbe inizio nel 1980 durante la seconda edizione della 'Festa de’ borg", quando furono realizzati i primi dipinti che raccontano i suoi abitanti e alcuni luoghi caratteristici di Rimini. Nel 1994, un anno dopo la scomparsa di Federico Fellini, la festa venne interamente dedicata al famoso uomo di cinema candidato ben dodici volte al Premio Oscar. In quella occasione pittori riminesi e non ritrassero le scene dei suoi film più famosi e alcuni personaggi indimenticabili come Volpina, Gelsomina, Gradisca... Seguendone le tracce, tra i vicoli nascosti e le piazzette, si può scoprire il volto insolito e suggestivo del borgo, tra memorie e ispirazioni felliniane, così come può avvenire ammirando le fotografie di Tiziana Catani. L'autrice ha voluto omaggiare Federico Fellini perché ha saputo trasmettere i suoi sogni e la fiducia nelle illusioni di ogni giorno e rimane sempre attuale nonostante il passare del tempo.