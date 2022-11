Una mostra fotografica diffusa nel quartiere intorno ad Ex Atr: 12 fotografi raccontano luoghi e persone

“Linea con/temporanea R0” è una mostra fotografica urbana promossa da Spazi Indecisi e curata dal fotografo Filippo Venturi che attraverso 21 poster affissi in città racconta i luoghi e le persone del quartiere intorno ad EXATR, in particolare l’area de i Portici e delle case popolari ACER. Zone di Forlì percepite e raccontate talvolta come unicamente “difficili”, che la fotografia - grazie al suo sguardo - mostra fuori dagli stereotipi, cogliendone il valore architettonico e la ricchezza di storie e persone che vi abitano.

La mostra urbana a cielo aperto è esposta in alcuni impianti per le affissioni della città e sarà visitabile 24 ore su 24 fino al 20 novembre.Punto di partenza ideale per vedere i poster è EXATR (Via Ugo Bassi 16, Forlì), per poi proseguire con tappe in via Valzania - nel cuore dell’area delle case popolari ACER - in via Regnoli vicino a P.le Indipendenza, su Viale Matteotti, Via Manzoni (angolo V.le Stazione) e nell’area de “I Portici” dall’ingresso della stazione. Per conoscere meglio i progetti fotografici, sabato 12 novembre alle ore 11:00 è possibile partecipare ad una passeggiata con partenza da EXATR in compagnia degli autori, che racconteranno il proprio lavoro.

“Linea con/temporanea R0” è il risultato del workshop di esplorazione urbana curato da Filippo Venturi, fotografo documentarista forlivese, al quale hanno partecipato Alice Verzella, Arianna Guerrini, Aris Tsopanellis, Federica Nannini, Gianna Colombari, Giulia Da Fermo, Ilaria Cottu, Marco Piffari, Matteo Crociani, Michela Guardigli, Silvia Strocchi e Valeria Errani. Grazie alle fotografie degli autori e delle autrici gli spettatori potranno entrare nelle case dei residenti, guardare il quartiere e le sue linee geometriche dall’alto - simulando il punto di vista degli uccelli, mettere in relazione le architetture e i luoghi dell’area de i Portici con quella delle case popolari trovandone assonanze e dissonanze, vedere come i Portici si trasformano in uno skatepark.

La mostra fa parte del progetto Linee di Rigenerazione, un progetto curato e promosso da Spazi Indecisi per attivare un sistema di connessioni fisiche ed effimere che, partendo da EXATR, riflettono e attivano luoghi e comunità vicine.

Linee di Rigenerazione nasce nel 2019 grazie al contributo del Ministero dei Beni Culturali e ha visto il coinvolgimento di abitanti, cittadini, artisti e amministrazione comunale nella valorizzazione dell’area, organizzando laboratori e workshop nel quartiere, implementando interventi di urbanistica tattica e progetti quali l’area di sgambatura e l’ampliamento dell’area giochi dei Portici.

Linee di Rigenerazione, realizzato in collaborazione con EXATR e con il sostegno del Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Acque | Società delle Fonti, Mondoffice srl, è un progetto che evolve intercettando opportunità, finanziamenti e collaborazioni per decidere insieme alle comunità il futuro della città.