Una mostra sulla tradizione della festa della Madonna del Popolo a Meldola

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/08/2022 al 04/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 agosto 2022, alle ore 17.30, presso la Galleria Michelacci ( ex Chiesina Ospedale) a Meldola inaugura "Amarcord", mostra di manifesti e annunci della festa e del palio, nonchè di santini in onore della Madonna. La mostra, promossa dalla Comunità Cristiana Cattica Meldolese con il patrocinio del Comune di Meldola, in occasione del Quarto Centenario della Devozione alla Madonna del Popolo, sarà visitabile fino a domenica 4 settembre.

"Un grande ringraziamento a Don Enrico Casadio, Parroco di Meldola, alla Comunità Cristiana Cattica Meldolese ed ai curatori di questa mostra che richiama l'attenzione su una importante e sentita tradizione della nostra Città, ripercorrendone la storia e il forte legame che i meldolesi da sempre vivono con la Madonna del Popolo", afferma il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.