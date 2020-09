Una mostra sulle tracce di Dante a Forlì

Una mostra e vari eventi collaterali per rimarcare la presenza di Dante Alighieri a Forlì. In vista del settecentenario dantesco viene introdotta da un doppio appuntamento la mostra "Sulle tracce di Dante" che viene ospitata allo Spazio d'arte Angolo Mazzini dal 19 al 30 settembre.

Prima dell'apertura dell'esposizione venerdì 18 settembre, ore 11, si tiene la conferenza stampa di presentazione della mostra e delle iniziative collaterali, allo Spazio d'arte Angolo Mazzini, in corso G. Mazzini, 21.

Sabato settembre ore 11 si tiene invece l'inaugurazione della mostra Sulle tracce di Dante sempre ad Angolo Mazzini. Intervengono: Moreno Diana, Wilma Malucelli, Nicolò Pace, Andrea Sansovini, Marco Viroli, Gabriele Zelli.

"Da oltre dieci anni, ogni volta che è stato possibile, non abbiamo perso occasione per porre l’accento su come Forlì vada considerata città dantesca a tutti gli effetti. Fu proprio a Forlì, infatti, che, dopo essere stato costretto all’esilio dalla natia Firenze, il Sommo Poeta fu ospitato da Scarpetta Ordelaffi, il signore della città, che gli offrì anche un lavoro di segretario - scrive Zelli - Grazie alle foto del Foto Cine Club Forlì, si inizia a celebrare in questo percorso mostra, corredato da un fitto calendario eventi, l'anniversario per i 700 anni dalla morte del poeta (2021)".

L'esposizione è visitabile fino al 30 settembre 2020, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25 anche dalle 20.00 alle 22.00.