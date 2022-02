Una nuova mostra in pediatria: “Tutta un’altra storia”

Analizzare il mondo attraverso la fantasia, il racconto, il gioco. Tre mostre artistiche presso, l’Ausl Romagna, continuano la ricerca “Quali narrazioni, quali oggetti, quali spazi?”, l’esperienza proposta a partire dal Metamuseo Girovago . La terza esposizione “Tutta un’altra storia”, in Pediatria a Forlì dal 21 febbraio, apre generose finestre sulla cultura ludica e il mondo fanciullo con un guizzo di “speranzosa allegria” per colorare le festività carnevalesche.

Dal 21 febbraio fino al 30 maggio la nuova mostra “Tutta un’altra storia” curata da Fantariciclando, nella sala d’aspetto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni, propone le opere che autori e artisti hanno creato per illustrare i testi della scrittrice romagnola, di adozione, Renata Franca Flamigni. Appunti, frammenti, opere originali selezionate da Renata Franca insieme agli agitatori culturali di Fantariciclando. Materia parlante il (di)segno, anche quando si realizza con la luce, che interpreta una storia (o i libri di storie) che interpella il collettivo, attinge al quotidiano e al sogno a ricordarci che siamo l’esito dei giochi che abbiamo fatto, delle esperienze che abbiamo vissuto, dei libri che abbiamo letto, delle storie che abbiamo incontrato. L’Associazione Fantariciclando APS, con il Reparto di Pediatria guidato dal Primario Dott. Enrico Valletta, per il sesto biennio propone il gioioso programma di Quadreria che, in questa edizione, con “Alla boutique del mistero si scrive con la luce” è parte del percorso Metamuseo Girovago (Forlì, 3-28 novembre 2021) per creare una serie di occasioni dove si incontrerà qualcosa di “extra-ordinario” grazie anche all’omaggio al maestro Mario Lodi.

La strabiliante Quadreria presso Azienda USL della Romagna, Reparto di Pediatria Ospedale Morgagni-Pierantoni, via Forlanini, 34 – Forlì, è ad ingresso libero, nel rispetto delle attuali prescrizioni anti Covid-19, in orario di apertura al pubblico del Reparto. Il progetto Metamuseo Girovago, con il contributo della Regione Emilia- Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013, è presentato da Fantariciclando APS in collaborazione con Spazi Indecisi, Linee di Rigenerazione. Insieme a ACER, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Esserelite, Viviforlì, Soroptimist International Club di Forlì. Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna e del Comitato Promotore per il Centenario Mario Lodi.