Una passeggiata alla scoperta di Castelnuovo dedicata a Dante

Prosegue la rassegna "Colline Meldolesi" con la passeggiata alla scoperta di Castelnuovo in programma giovedì 15 luglio dedicata a Dante.

Ritrovo alle ore 18.30 all'Agriturismo Le Vigne, dove Chiara Maccherozzi, guida turistica condurrà i partecipanti alla scoperta della leggende di "Paolo, Francesca e Clarì". Per l'occasione sarà possibile effettuare un percorso in Ebike a cura dell'Associazione Bike to con partenza alle ore 18.00; durata del percorso circa 2ore. Per chi non dispone di ebike attivo servizio di noleggio previa prenotazione. Al termine della passeggiata è previsto un apericena presso Le Vigne organizzato in collaborazione con la Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena. Evento a prenotazione obbligatoria via sms o whatsup al numero 349.0931472. L'evento si svolgerà anche giovedì 29 luglio.