Una passeggiata magica tra musica, giocoleria, danza e fuoco: a Forlì tornano gli artisti di strada

Mercoledì 28 giugno e mercoledì 5 Luglio torneranno gli artisti di strada in centro a Forlì. "Siamo alla terza edizione di un festival che quest’anno vede 15 postazioni di artisti nel centro storico per una passeggiata magica tra musica, giocoleria, danza e fuoco", spiega Andy Maggio, direttore artistico di Forlì’n Strada. I primi spettacoli prenderanno il via dalle 20, poi la seconda parte dalle 21 e in Piazza Saffi 21.30 per poi concludersi a mezzanotte. "L’ingresso è gratuito e si chiede solo, per chi può, di essere generosi con gli artisti che per l’occasione faranno “cappello” come nella tradizione internazionale dei buskers", prosegue Maggio. La mappa con il programma si può trovare in formato cartaceo oppure online, sulle pagine Facebook e Instagram di Forlì’n Strada, o inquadrando il qr code presente nei segna posto dell’evento.