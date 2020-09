Una pedalata di 20 chilometri nei meandri del Ronco illuminati dalla luna piena

Nuovo appuntamento nei meandri del fiume Ronco, questa volta da scoprire con una escursione serale in bicicletta che toccherà tra le tappe l'acquedotto Spinadello, le vasche dello zuccherificio Sfir, il quartiere Ronco e l’Oasi di Magliano. È in programma per giovedì 3 settembre la pedalata serale Mtb moonlight: iniziativa che dal 2017 accompagna gli amanti della bicicletta a pedalare seguendo gli argini del fiume Ronco, illuminati dalla luce della luna piena.

La pedalata, ad iscrizione obbligatoria, partirà dalla centrale di sollevamento dell'acquedotto Spinadello che nelle ultime settimane ha ospitato una serie di eventi culturali dedicati al cinema e alla fotografia, come strumenti di indagine per raccontare il rapporto tra uomo e natura e il significato materiale e immateriale dell’acqua. Mtb moonlight è l'occasione per scoprire l'area fluviale a cavallo tra i Comuni di Forlì e Forlimpopoli con un mezzo assolutamente a basso impatto ambientale, che ripercorre il tracciato della tradizionale pedalata ecologica promossa dall’Associazione I Meandri, non realizzata quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il ritrovo è previsto per le 20 nella centrale di sollevamento dell'acquedotto Spinadello (Via Ausa Nuova, 741 Forlimpopoli), lunghezza del percorso circa 20 chilometri. Al momento dell'iscrizione sarà possibile richiedere una luce frontale da manubrio (disponibilità limitata). La pedalata è gratuita per chi è in possesso di tessera settore ciclismo valida (rilasciata da un ente di promozione sportiva o dalla Federazione Ciclistica Italiana) e ha un costo di 8 euro per tutti gli altri, con rilascio di tessera promozionale Uisp (valida per la copertura assicurativa della serata).

Per informazioni e iscrizioni Outdoor Romagna ASD: 370 1338368 o outroasd@gmail.com Durante la serata sarà possibile inoltre visitare la mostra fotografica Idroscopio, promossa da Spazi Indecisi nell’ambito di In Loco 2020 | Idroscopio e allestita fino al 27 settembre nella centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello.